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Мир

Австралия в огне: тысячи людей спасаются бегством к морю (видео)

18:03 31 декабря 2019 116
люди на пляже
Инф. «ФАКТОВ»

В Австралии, где уже наступил новый 2020 год, продолжаются природные пожары, начавшиеся еще в сентябре. В декабре температура на континенте побила все ранее зафиксированные рекорды. Накануне Нового года сорокаградусные температуры воздуха и сильный ветер привели к резкому ухудшению пожароопасной обстановки во многих штатах.

Наиболее критическая ситуация на юго-востоке Австралии. Здесь огонь уничтожил десятки жилых домов.

31 декабря австралийцы вынуждены искать спасение на пляжах около воды. Правительство направило военно-морские суда и военные вертолеты для оказания помощи при тушении пожаров и эвакуации.

В предновогоднюю ночь погибли два человека. Всего жертв уже 11. Лесные пожары уничтожили более 4 миллионов гектаров леса.

Как сообщают местные СМИ, новые очаги возникают почти ежедневно из-за сильной жары и ветра в кустарниковой местности.

В настоящее время в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория разгорается более 200 пожаров, которые угрожают нескольким городам и лишают их доступа к сети электропитания, мобильной связи и интернету.

Метеорологи объясняют экстремальную жару в Австралии изменением климатической системы Индийского океана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабных пожарах в американском штате Калифорния и лесных пожарах в российской Сибири.

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