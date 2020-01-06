Мир

Практически голые: названы звезды, которые не стесняются появляться на красной дорожке в откровенных нарядах (фото)

Иногда красота требует от женщины не только жертв, но и определенной смелости из-за риска быть непонятой широкой публикой. Но знаменитости сознательно идут на провокации, чтобы привлечь к себе внимание.

Издание Cosmo решило выбрать несколько платьев, которые весьма уместны на красной ковровой дорожке, но вряд ли пригодятся для прогулки по Крещатику или поездки в метро.

Блеона Керети, 2014

Майли Сайрус, 2015

Рианна, 2014

Роуз Макгоуэн, 1998

Ирина Шейк, 2015

Как можно понять по фото, некоторые звезды не оставляют даже шансов назвать их наряды платьями, настолько они «голые».

В то же время они, очевидно, великолепно выполняют другую функцию — привлечь внимание, стать предметом разговоров и пересудов — другими словам, не давать забыть о себе в течение длительного времени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», поразила репортеров прозрачным платьем на открытии фестиваля в Каннах.

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