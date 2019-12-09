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Дженнифер Лопес устроила стриптиз в телеэфире, мгновенно сменив смокинг на голое платье (видео)

8:55 9 декабря 2019 700
Дженнифер Лопес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес во время эфира популярной телепрограммы Saturday Night Live устроила неожиданный стриптиз. 50-летняя звезда начала исполнять номер, одетая в брючный костюм со смокингом. А закончила, сорвав с себя строгую одежду и представ перед зрителями в культовом «голом» платье от Versace.

Впервые в похожем платье Лопес появилась в 2000 году на церемонии вручения премий «Грэмми». Благодаря этому наряду, который произвел настоящий фурор, была изобретена база изображений Google Images. Председатель совета директоров Google Эрик Шмидт ранее признался, что люди тогда массово бросились задавать в поисковике запрос «Дженнифер Лопес в платье Versace», но получали лишь текстовые новости. После этого ажиотажа в Google решили создать поиск по картинкам.

В сентябре этого года Джей Ло, как сообщали «ФАКТЫ», появилась в новой версии этого платья на показе коллекции дома Versace в Милане.

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