Пусть Питт ревнует: Дженнифер Энистон появилась в Мексике с новым мужчиной

Шоу-бизнес

Несмотря на то, что накануне Нового года Брэд Питт и Дженнифер Энистон сблизились, позабыв прошлое, голливудская знаменитость на днях неожиданно «засветилась» в обществе нового мужчины.

Папарацци удалось подловить актрису, отпраздновавшую в прошлом году свой 50-летний юбилей, в Мексике в компании ее ровесника — режиссера Уилла Спека, пишет «Стархит» со ссылкой на Metro.co.uk.

Сообщается, что актриса и ее собеседник гуляли вместе по пляжу, ведя увлечённые беседы и, казалось, не замечали вообще ничего и никого вокруг. И хотя на публике они не позволили себе ничего лишнего, ни у кого из отдыхавших на берегу не возникло сомнения, что эту пару связывают гораздо более теплые, чем просто дружеские отношения.

Подозрения в том, что Энистон закрутила интрижку со Спеком, косвенно подтверждает и то, что если сам Новый Год она встретила в Мексике в шумной и многочисленной компании друзей, то Уилл появился только тогда, когда все уже разъехались.

Видимо потому, что хотел провести время с Дженнифер наедине. Издание отмечает, что Спека и Дженнифер уже не в первый раз видят вместе за несколько месяцев. Так, в конце октября зарубежные СМИ сообщили, что Дженнифер и Уилла «засекли» на тайном свидании в ресторане.

Тем не менее, фанаты Энистон, не до конца поверили в серьезность её романа со Спеком. Многие думают, что актриса просто развлекается, а заодно хочет заставить поревновать Питта. Ведь Энистон публично призналась, что сохранила чувства к Питту. К тому же, за последний год Брэда и Дженнифер, которые наконец-то снова начали общаться, впервые после их развода в 2005 году, не раз видели вместе.

Так, Питт был приглашен на празднование юбилея Энистон. Более того, в декабре он появился и в её доме — на предрождественской вечеринке. А на днях состоится новое воссоединение Дженнифер и Брэда — оба непременно появятся на церемонии вручения премии «Золотой Глобус», поскольку номинированы на награды. Она — за сериал «Утреннее Шоу», а он — за фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Все ожидают, что на вечеринке после церемонии они, возможно, рассекретят свои вновь обретенные романтические отношения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Брэд Питт назван лучшим актером второго плана 2019 года за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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