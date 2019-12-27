На грани флирта: Брэд Питт и Дженнифер Энистон сблизились, позабыв прошлое (фото)

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Брэд Питт его первая жена Дженнифер Энистон сблизились, как никогда после развода. Инсайдер издания Us Weekly утверждает, что экс-супруги решили «похоронить прошлое». «Оба смотрят вперед, а не назад», — говорит он. Актеры решили не анализировать ошибки, определяя, что и когда пошло не так. «Он принял на себя ответственность. Он пытается загладить свою вину. Он не осознавал масштаб обиды, которую причинил Джен в то время. Он был так увлечен Анджелиной Джоли, что не видел ничего за пределами этого туннеля», — пишет издание. Питт попросил у Энистон прощения и получил его.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Питт был в числе гостей на предрождественской вечеринке в доме Энистон. И ушел оттуда одним из последних.

Инсайдер рассказывает, что отношения между экс-супругами иногда находятся на грани флирта. Но сами они утверждают, что все остается на чисто платоническом уровне.

«Они всегда заботились друг о друге. И всегда с нежностью вспоминают время, которое провели вместе. Для Джен видеть Питта — все равно, что видеть старого доброго друга. Между ними существует настоящая связь», — говорит источник.

Дженнифер и Брэд познакомились в 1998 году, спустя два года сыграли свадьбу, а в 2005-м развелись — после того, как у Питта начался роман с его партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Джоли.

С тех пор Брэд успел жениться на Джоли, с которой расстался в 2016 году. А Дженнифер прожила три года в браке с актером Джастином Теру.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли сделала последние покупки на Рождество вместе с дочками.

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