23.55 / 23.98 26.09 / 26.68
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Переборщила с пластикой": поклонники отчитали Ани Лорак за слишком большие губы (фото)

5:25 6 января 2020 70
Ани Лорак
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Ани Лорак, которую недавно обвиняли в увлечении ботоксом, снова оказалась под прицелом критики фанатов.

Причиной стало фото, которое красавица опубликовала в Сети после новогодней ночи.

«Что вы сделали с губами? Они стали такими большими!», «Ани вы ведь такая красавица, зачем вы так над собой колдуете?», «Неудачная пластика. Вас совсем не узнать!», «А до развода с натуральной красотой вы выглядели намного эффектнее», — критикуют певицу поклонники в комментариях.

При этом некоторые из них решили, что на подобный шаг Ани решилась ради молодого любовника.

Впрочем, 41-летняя артистка не отвечает на подобные реплики фанатов. Певица старается меньше общаться с журналистами, а больше заниматься творчеством. Окружение звезды говорит, что она пересмотрела взгляды после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Как известно, после развода с бывшим супругом Муратом, который был пойман папарацци в киевском клубе с любовницей, Ани Лорак утешилась в объятиях 27-летнего продюсера лейбла Black Star Егора Глеба.

Впрочем, некоторые поклонники подозревают, что этот роман — всего лишь банальный пиар для отвода глаз, пишет «Стархит».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что еще одна звезда российской эстрады — Александр Малинин — также слишком увлекся пластикой, став похожим на свою жену.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Вор

Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер