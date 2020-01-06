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"Переборщила с пластикой": поклонники отчитали Ани Лорак за слишком большие губы (фото)
Украинская певица Ани Лорак, которую недавно обвиняли в увлечении ботоксом, снова оказалась под прицелом критики фанатов.
Причиной стало фото, которое красавица опубликовала в Сети после новогодней ночи.
«Что вы сделали с губами? Они стали такими большими!», «Ани вы ведь такая красавица, зачем вы так над собой колдуете?», «Неудачная пластика. Вас совсем не узнать!», «А до развода с натуральной красотой вы выглядели намного эффектнее», — критикуют певицу поклонники в комментариях.
При этом некоторые из них решили, что на подобный шаг Ани решилась ради молодого любовника.
Впрочем, 41-летняя артистка не отвечает на подобные реплики фанатов. Певица старается меньше общаться с журналистами, а больше заниматься творчеством. Окружение звезды говорит, что она пересмотрела взгляды после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Как известно, после развода с бывшим супругом Муратом, который был пойман папарацци в киевском клубе с любовницей, Ани Лорак утешилась в объятиях 27-летнего продюсера лейбла Black Star Егора Глеба.
Впрочем, некоторые поклонники подозревают, что этот роман — всего лишь банальный пиар для отвода глаз, пишет «Стархит».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что еще одна звезда российской эстрады — Александр Малинин — также слишком увлекся пластикой, став похожим на свою жену.
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