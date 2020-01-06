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Горячие страсти в холодных Альпах: Собчак приревновала Богомолова к привлекательной блондинке (видео)
Российская телеведущая Ксения Собчак, развод с которой пошел на пользу ее бывшему мужу Максиму Виторгану, сейчас находится на известном альпийском курорте Куршавеле, где вместе с мужем Константином Богомоловым осваивает умение кататься на лыжах.
Но так как в роли личного инструктора Константина выступает молодая и привлекательная девушка, то Ксения даже начала ревновать мужа к ней, наблюдая, с каким удовольствием пара скользит с горных вершин, пишет КП.
Телеведущая поделилась в Instagram видеороликом, в котором она расспрашивает мужа о его успехах в горных лыжах. Беседа велась, пока супруги поднимались вверх на гору на фуникулере. В начале ролика Ксения — опытный интервьюер — спрашивает Константина: есть ли будущее у российского лыжного спорта? На что Богомолов с присущей ему скромностью отвечает: он и есть главная надежда горнолыжного спорта.
«Константин, это второй день вашего катания на лыжах. У тебя еще очень симпатичная инструкторша, очень симпатичная», — подчеркивает Ксения и переводит камеру на девушку: «Флория!»
Блондинка в горнолыжном шлеме оборачивается и приветливо улыбается — видно, что она действительно молодая и привлекательная.
«Она вдохновляет тебя?» — ревниво продолжает свой допрос 38-летняя Собчак.
В ответ Богомолов поспешил перевести разговор на нейтральные темы — мол, его гораздо больше вдохновляют совсем другие вещи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистам открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова: оказывается, они даже не живут под одной крышей, что позволяет некоторым людям называть их брак «гостевым».
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