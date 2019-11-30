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Шоу-бизнес

Развод с Собчак пошел на пользу: Макс Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с молодой возлюбленной

6:54 30 ноября 2019 24
Максим и Нино
Инф. «ФАКТОВ»

47-летний российский актёр театра и кино Максим Виторган, который недавно сделал в скрытой форме предложение руки и сердца своей возлюбленной Нино Нинидзе, решил, похоже, привести себя перед свадьбой в хорошую физическую форму и сбросить лишние килограммы, рассказали журналистам источники в его окружении.

Закрутив роман с 28-летней коллегой по ремеслу Нино Нинидзе, бывший муж эпатажной телеведущей Ксенией Собчак сел на жесткую диету, отказываясь даже от самых любимых продуктов, пишет Экспресс-газета.

Издание отмечает, что артист пытается сбросить лишние килограммы, чтобы не выглядеть «рухлядью» на фоне молодой возлюбленной.

Эту информацию косвенно подтвердил и сам Максим, прокомментировав в ироничном ключе прокомментировал изменения в рационе питания.

Так, он опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram необычную фотографию. На снимке Виторган-младший в черном костюме лежит в ванной.

«Пробуйте обмануть организм — ночью ешьте чёрное. Авось, пронесёт — не заметит», — подписал кадр сам Максим Виторган. Он сопроводил запись тэгами #диетабезсвета, #невозжелайживотаближнегосвоего и #икрапрестолов.

Поклонники отметили, что результаты голодания уже видны невооруженным взглядом — Виторган стал выглядеть заметно лучше после развода с Ксенией Собчак.

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«Развод Вам к лицу», Вы так помолодели. Это любовь", «Красавчик», «Как мужчина очень хорош!», «Секс, а не мужик», «Ай да красавчик», — написали фанатки артиста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Максим Виторган показал новое фото, в котором фанаты обнаружили явный «подкол» в адрес Ксении Собчак. Так, в своем Instragram Максим опубликовал снимок, на котором он позирует, сидя в багажнике автомобиля вместе с дочерью от первого брака Полиной. «Хоть в бензобаке, да в кадиллаке», — подписал кадр экс-супруг Ксении Собчак.

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