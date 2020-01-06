23.55 / 23.98 26.09 / 26.68
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Морозно, но без осадков: синоптики рассказали о погоде в Сочельник и на Рождество

7:24 6 января 2020 8
Нарядная елка
Инф. «ФАКТОВ»

Сочельник, 6 января, обещает быть малооблачным по всей территории Украины, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем будет почти зимней — от нуля до минус 2 градусов мороза (в Донецке и Херсоне столбики термометров поднимутся до 3 градусов выше нуля). В Черновцах, где накануне выпал сильный снег, возможна гололедица. Об этом говорится в сообщении Украинского Гидрометцентра.

На Рождество, 7 января, немного потеплеет. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от нуля до плюс 2 градусов. Вместе с тем в ночь на Рождество возможны заморозки до минус 5 градусов.

В Киеве день и ночь пройдут без осадков, будет дуть западный ветер, который уже 8 января сменит направление. Температура воздуха составит 0−2 градуса Цельсия.

В среду, 8 января, погода останется неизменной. Сохранятся ночные морозы, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха составит 0−2 градуса, ветер западный. Теплее всего будет в Одессе и в Виннице — до плюс 4 градусов выше нуля, холоднее всего — в Чернигове и Луганске — от минус 1 градуса до плюс 1 градуса.

В Киеве первый рабочий день после праздников обещает быть малооблачным, вероятность осадков незначительна.

О прогнозах народных синоптиков читайте в статье «ФАКТОВ» «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер