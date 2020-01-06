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Морозно, но без осадков: синоптики рассказали о погоде в Сочельник и на Рождество
Сочельник, 6 января, обещает быть малооблачным по всей территории Украины, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем будет почти зимней — от нуля до минус 2 градусов мороза (в Донецке и Херсоне столбики термометров поднимутся до 3 градусов выше нуля). В Черновцах, где накануне выпал сильный снег, возможна гололедица. Об этом говорится в сообщении Украинского Гидрометцентра.
На Рождество, 7 января, немного потеплеет. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от нуля до плюс 2 градусов. Вместе с тем в ночь на Рождество возможны заморозки до минус 5 градусов.
В Киеве день и ночь пройдут без осадков, будет дуть западный ветер, который уже 8 января сменит направление. Температура воздуха составит 0−2 градуса Цельсия.
В среду, 8 января, погода останется неизменной. Сохранятся ночные морозы, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха составит 0−2 градуса, ветер западный. Теплее всего будет в Одессе и в Виннице — до плюс 4 градусов выше нуля, холоднее всего — в Чернигове и Луганске — от минус 1 градуса до плюс 1 градуса.
В Киеве первый рабочий день после праздников обещает быть малооблачным, вероятность осадков незначительна.
О прогнозах народных синоптиков читайте в статье «ФАКТОВ» «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни».
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...