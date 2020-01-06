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Водители устроили потасовку со стрельбой в Днепре: фото и видео инцидента
В Днепре произошла драка со стрельбой — участниками конфликта оказались не поделившие дорогу водители Lexus и Mercedes Vito. Сначала они просто дрались посреди улицы, а затем водитель Lexus достал травматический пистолет и выстрелил «противнику» в ногу. Видео опубликовали в Telegram- канале Х**вый Днепр.
На место инцидента сразу же прибыли патрульные. Водитель Lexus отпираться не стал и дал свои показания.
О состоянии пострадавшего участника конфликта не сообщается.
Напомним, в Одессе в ночь на 1 января несколько человек неславянской внешности решили поразвлечься, организовав погоню-преследование со стрельбой. А 4 января в Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen пытался устроить драку с патрульными полицейскими. Последние прибыли на ДТП, которое он спровоцировал на Салтовском шоссе.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!