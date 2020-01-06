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Украина

Сочельник и Рождество: какие дни будут выходными и как будем отрабатывать

8:56 6 января 2020 32
Рождественская шопка
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжается череда зимних «каникул», которым способствует и малоснежная погода. Напомним, по прогнозу Украинского Гидрометцентра, комфортные условия сохранятся как минимум до среды, 8 января 2020 года.

Еще перед Новым годом предприятиям и организациям был рекомендован график, по которому работники получили возможность отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 января.

Однако за выходной день в понедельник, 6 января, придется отработать в субботу, 11 января.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему выспаться на неделю вперед за длительные выходные не получится.

К тому же после праздников придется максимально мобилизироваться. Стимулировать это будут и готовящиеся изменения трудового законодательства.

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