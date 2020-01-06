«Мой ночной кошмар»: МРТ-снимок мопса шокировал пользователей сети (фото)

Мир

Американский комедийный актер и телеведущий Энди Рихтер поделился в соцсети Twitter необычным портретом собаки своего приятеля. «Мопс моего друга ходил к ветеринару», — подписал Энди МРТ-снимок.

Результат магнитно-резонансной томографии поверг в шок пользователей сети. На фото очаровательный песик предстает в виде жуткого монстра. Особенно впечатляют характерные для этой породы выпученные круглые глаза, которые демонстрируются во всей своей первозданной красе.

«Этот образ будет мучить меня ночами в кошмарных снах», «Он похож на инопланетянина», — писали в комментариях. Однако многих снимок, набравший более 132 тысяч лайков, позабавил. «Это вызвало у меня неконтролируемый смех, продлившийся две минуты кряду», «Одновременно самая милая и самая страшная вещь из всех, что я видел в своей жизни», — писали они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог повеселил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.

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