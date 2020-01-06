- 10:04 Где и как отпраздновать Рождество в Киеве
- 10:03 Девушка упала в обморок от переизбытка эмоций, когда бойфренд сделал ей предложение
- 09:48 "ВКонтакте" навсегда заблокировала страничку писателя-боевика Прилепина: тот намекнул на след Кремля
- 09:42 Скандал вокруг визита Хакамады в Киев изобразили карикатурой
- 09:41 Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею, но россияне уверены, что они выиграли: что произошло
- 09:40 «Мой ночной кошмар»: МРТ-снимок мопса шокировал пользователей сети
- 09:13 Масштабные пожары в Австралии: карта возгораний в режиме онлайн
- 09:09 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Интер»: расписание трансляций матча чемпионата Италии
- 08:56 Сочельник и Рождество: какие дни будут выходными и как будем отрабатывать
- 08:33 Странный патриотизм: топ-пропагандистку Путина заметили на отдыхе в "загнившей" Европе
- 08:11 Работодатель сможет увольнять сотрудников по своему желанию: какие новшества Зеленский готовит украинцам
- 08:05 Шевченко встретился с Джошуа на Барбадосе
«Мой ночной кошмар»: МРТ-снимок мопса шокировал пользователей сети (фото)
Американский комедийный актер и телеведущий Энди Рихтер поделился в соцсети Twitter необычным портретом собаки своего приятеля. «Мопс моего друга ходил к ветеринару», — подписал Энди МРТ-снимок.
Результат магнитно-резонансной томографии поверг в шок пользователей сети. На фото очаровательный песик предстает в виде жуткого монстра. Особенно впечатляют характерные для этой породы выпученные круглые глаза, которые демонстрируются во всей своей первозданной красе.
«Этот образ будет мучить меня ночами в кошмарных снах», «Он похож на инопланетянина», — писали в комментариях. Однако многих снимок, набравший более 132 тысяч лайков, позабавил. «Это вызвало у меня неконтролируемый смех, продлившийся две минуты кряду», «Одновременно самая милая и самая страшная вещь из всех, что я видел в своей жизни», — писали они.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог повеселил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.