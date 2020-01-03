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Бульдог насмешил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале (видео)

15:53 3 января 2020 87
Бульдог
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео с бульдогом, решившим «помочь» своей хозяйке заниматься в тренажерном зале. Когда девушка занимает положение на тренажере, уперевшись в пол руками, собака по кличке Гас подходит и забирается головой к ней под свитер, просовывая голову в вырез. Хозяйка начинает смеяться и сползает с тренажера, пытаясь высвободить «запутавшегося» в ее свитере пса.

«Собак пускают в тренажерный зал? Хочу туда записаться», — написал один из пользователей интернет-платформы Reddit. «Да нет, они там просто числятся тренерами», — ответили ему. «Для тренера он не самым приемлемым способом обходится с дамами, его следовало бы уволить», — пошутил еще один комментатор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пара морских львов «угнала» лодку и отправилась на романтическую прогулку.

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