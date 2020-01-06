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Мир

Приставучая кошка не дала спокойно помолиться буддийскому монаху (видео)

18:59 6 января 2020 338
Монах и кошка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео, снятое в одном из буддийских храмов Бангкока перед самым наступлением Нового года. Во время молитвы, за 15 минут до полуночи, на колени одного из монахов забралась кошка, которая принялась настырно требовать внимания к себе. 25-летний Луанг Пи Комрит Таечачото старался игнорировать приставучее животное и даже пару раз мягко старался отстранить его, но безуспешно. Кошка терлась об него головой, упиралась в плечо лапами, мешала листать молитвенник. В итоге монаху, который никак не мог сосредоточиться, пришлось прервать молитву и приласкать кошку. При этом он, как обратили внимание пользователи сети, сохранял спокойствие и доброжелательность, не проявляя никакого раздражения.

Кошке удалось также отвлечь от молитв и пожилого «коллегу» Луанга, сидевшего рядом.

При буддийских храмах Таиланда часто проживают приблудные коты, которых подкармливают монахи и прихожане.


Ранее «ФАКТЫ» писали, что лишившаяся своих котят кошка «усыновила» и выкормила щенков в приюте для животных.

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