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"ВКонтакте" навсегда заблокировала страничку писателя-боевика Прилепина: тот намекнул на след Кремля

9:48 6 января 2020 51
Захар Прилепин
Инф. «ФАКТОВ»

Российского писателя-террориста Захара Прилепина, который признался, что убивал украинцев на Донбассе, заблокировала администрация соцсети «ВКонтакте».

Эту социальную сеть создал Павел Дуров, однако фактически контроль над «ВКонтакте» перешел к ФСБ. Сам Дуров еще в 2014 году рассказывал, что российские спецслужбы требовали предоставить личные данные создателей интернет-групп Евромайдана.

О «пожизненной» блокировке странички Прилепин сообщил в другой соцсети — Facebook — и «низко поклонился» ее создателю Марку Цукербергу. «ВКонтактик» стал немного чище", — так прокомментировали информацию о бане Прилепина «Двач» в микроблоге в Twitter.

Эксклюзивный материал о том, как российские спецслужбы используют в своих интересах соцсети «Популярные „патриотические“ группы в соцсетях может курировать ФСБ — офицер СБУ» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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