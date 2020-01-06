Украина

Где и как отпраздновать Рождество в Киеве

Новогодне-рождественские праздники продолжаются. В Киеве гостей ждут на Софийской и Контрактовой площадях, где 7 января отмечают Рождество.

Во вторник, 7 января, в Киеве состоится шествие звездарей (они пройдут с яркими рождественскими атрибутами). На Софийской площади запланирован праздничный концерт, на котором выступят:

в 15:00 — Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль «Калина»;

в 16:40 — Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня»;

в 17:40 — ансамбль «Веселі Вуйки»;

в 18:40 — Folky Funky;

в 19:40 — «СКАЙ»;

в 21:00 -DJ.

Напомним, что на Софийской площади, где установлена главная елка страны, запустили детский поезд, работает мини-колесо, открыта праздничная ярмарка, размещены фотозоны.

На Контрактовой площади расположились каток, резиденция святого Николая, можно покататься на большом колесе обозрения и «снежных» горках.

Здесь также в праздничные дни звучит музыка (с 19:00 до 22:00) от диджеев. 14 января, на праздник святого Василия, на Подоле будут щедровать и выступят фольклорные ансамбли.

На Рождество в Национальном музее архитектуры и быта Украины состоятся народные гулянья. В Пирогово создадут атмосферу традиционного празднования украинского Рождества — с колядками, вертепом, рождественскими звездами, щедривками, забавами.

С 13:00 по музейным улицам прошествуют колядники, в 14:00 на Певческом поле начнутся народные развлечения, соревнования, конкурсы, пройдет концерт. Гостям предложат и рождественские блюда.

Добраться до Пирогово можно троллейбусом № 11 (от Выставочного центра), маршрутным такси № 507 (от метро «Вокзальная» Южного ж/д вокзала, станций «Лыбедская», «Демиевская», «Голосеевская», «Выставочный центр» и «Ипподром»), № 496 (от станции метро «Лукьяновская»).

А 19 января горожан ждут в «Гидропарке» на празднике Крещения.

На время новогодне-рождественских праздников изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Напомним, 7 января могут ограничить (закрыть) вход на станции метро «Золотые ворота», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь».

Движение транспорта по Владимирскому спуску и улице Владимирской будет закрыто.

Изменится движение (с 12:00 до 17:00) троллейбусов:

№ 6 будет ходить от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»,

№ 16 — от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода,

№ 18 — от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

До 26 января закрыт Владимирский проезд (от Малой Житомирской до Михайловской площади), 7 января (с 12:00 до 17:00.) — вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Зато в выходные и праздничные дни открыто движение по Крещатику.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, на каких мероприятиях можно побывать в праздники и какие локации открыты во время зимних каникул.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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