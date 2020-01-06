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Свитолина перед стартом сезона ворвалась в топ-5 мирового рейтинга (фото)
Перед стартом нового сезона, который традиционно откроется турнирами в Австралии, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг.
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, завершившая 2019 год на шестой позиции, «подвинула» канадку Бьянку Андрееску и теперь занимает пятое место. Наша соотечественница уже находится в Брисбене, где готовится к старту сезона — уже в понедельник, 6 января, Элину ожидает матч против американки Даниэль-Роуз Коллинз (27-я).
Отметим, что также в топ-100 представлены еще две украинки — Даяна Ястремская осталась на 22-й строчке, а Катерина Козлова поднялась с 91-й на 89-ю.
К сожалению, впервые за последние восемь лет покинула сотню лучших теннисисток мира киевлянка Леся Цуренко — потеряв сразу 48 позиций, наша соотечественница теперь располагается на 119 месте. Череда травм не позволяла украинке выходить на корт с начала августа прошлого года, а первый же матч, проведенный после длительной паузы, завершился для Леси неудачей — на старте турнира в китайском Шэньчжене украинка 5 января проиграла Элизе Мертенс из Бельгии (3:6, 3:6).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина считает титулы важнее заработанных денег.
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