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Мир

Нефть продолжает дорожать из-за убийства Сулеймани и угрозы войны Ирана против США

11:35 6 января 2020 150
Нефтедобыча
Инф. «ФАКТОВ»

Убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде стимулировало небывалый рост цен цен на нефть — стоимость барреля североморской нефти Brent впервые с конца мая превысила $ 70, а нефти WTI — практически достигла $ 65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные мониторинга мировых рынков утром 6 января.

Отметим, что цены начали расти еще 3 января, т. е. сразу же после сообщений об убийстве Сулеймани.

В интервью CNBC аналитик Energy Aspects Амрита Сен не исключила возможного удара по нефтяным объектам в районе Персидского залива по аналогии с атакой на завод Saudi Aramco в сентябре 2019 года.

Напомним, в ночь на 6 января в Багдаде выпустили несколько ракет в «зеленой зоне», где расположены дипломатические представительства разных стран.

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