Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко возглавил словацкий клуб (фото)

Спорт

Легендарный экс-капитан киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко возобновил тренерскую карьеру, став наставником ФК «Нитра», занимающего в чемпионате Словакии 11-е место из 12 команд (состав команды на 70 процентов состоит из воспитанников клубной академии). В тренерский штаб 60-летнего экс-наставника «Динамо» войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

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Главная задача для подопечных Демьяненко на весеннюю часть сезона — сохранить прописку в элитном дивизионе и проявить себя с лучшей стороны в Кубке Словакии, где «Нитра» добралась до четвертьфинала.

Анатолий Демьяненко представлен в качестве главного тренера «Нитры»

Напомним, что в 2011 году Анатолий Демьяненко привел узбекский «Насаф» к победе в Кубке АФК (аналог Лиги Европы) и серебряным медалям чемпионата Узбекистана. А еще раньше лучший футболист Советского Союза 1985 года, обладатель Кубка кубков и вице-чемпион Европы во главе киевского Динамо выиграл чемпионат Украины (2007 год) и по два раза — Кубок страны и национальный Суперкубок (2006 и 2007 годы).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский специалист Вячеслав Грозный стал главным тренером «Шахтера» из Казахстана.

Фото АВФУ, ФК «Нитра»

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