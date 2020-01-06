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«Когда-то уйдет к другой женщине»: Тодоренко поделилась секретами семейной жизни с Топаловым
Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно похвасталась отдыхом с коллегой Антоном Птушкиным, поделилась секретами семейной жизни с Владом Топаловым.
Так, в интервью ok-magazine.ru Регина рассказала, что ее мотивирует оставаться для мужа красивой.
«Если женщина красива и желанна, она мотивирует своего мужчину на подвиги. Если женщина неухоженна, она мотивирует на „лежать на диване и смотреть телевизор“», — уверена Регина.
Саму ее оставаться в форме мотивируют и контракты с разными брендами.
«Это держит в неких рамках. Владислав Михайлович не даст соврать, я очень люблю такой слегка бомжатский кэжуал. Будь моя воля, я бы просто лежала в кровати, ела бы там пиццу, спагетти, наслаждалась жизнью и путешествовала с рюкзаком», — пошутила она.
Еще Топалов и Тодоренко устраивают друг для друга свидания. Хотя, признается Регина, ей тяжело оставлять ребенка дома и отправляться на свидание. Но она уверена: это нужно для хороших отношений.
«Я понимаю, что наши отношения очень важны, это дороже. Наш ребеночек когда-то уйдет к другой женщине, а мы друг у друга останемся, надеюсь», — подытожила она.
Напомним, ранее Тодоренко похвасталась пикантными фото, сделанными на Бали.
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