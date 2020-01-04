Шоу-бизнес

Пока Влад Топалов в Москве: Регина Тодоренко засветилась с другим мужчиной на отдыхе

Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фото с Бали, на котором она позирует с телеведущим Антоном Птушкиным, с которым делали большой выпуск об индонезийском острове.



«Пока Влад Топалов работает в Москве, Регина отдыхает с Антоном Птушкиным на Бали. Если вы ещё не видели новый выпуск Антона про Бали, срочно в YouTube! СРОЧНО! Хотя нет, не смотрите! А то вам сразу захочется купить билет в одну сторону», — такую игривую фразу оставила Тодоренко под фото.

Напомним, Антон Птушкин был ведущим одного из сезонов популярной программы о путешествиях «Орел и решка». В этой же программе работала и Тодоренко.

После ухода Птушкин продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала в YouTube.

Новый большой выпуск о Бали снимали в декабре. В начале января его уже посмотрели многие пользователи YouTube, о чем они сообщили создателям видео, а также осыпали их комплиментами.

Напомним, перед Новым годом Тодоренко и Топалов вместе поздравили своих подписчиков с праздником и пожелали им, чтоб «год подарил много поводов для радости и счастливых моментов».

Как сообщали «ФАКТЫ», журнал «Форбс» назвал Тодоренко одним из самых богатых блогеров России, поставив ее на второе место с доходом 860 тысяч долларов в год после Ксении Собчак.

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