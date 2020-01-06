23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жуткое ДТП на Закарпатье: Volkswagen сбил женщину и двух маленьких детей (фото)

13:32 6 января 2020 192
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 5 января, около 20:40 произошло ДТП в селе Приборжавское Иршавского района. За день до этого в Харькове водитель устроил ДТП и напал на полицейских.

Как сообщает Нацполиция Закарпатской области, на месте происшествия сотрудники полиции установили обстоятельства ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat в селе Приборжавском на повороте не справился с управлением, и машина врезалась в бетонную опору. От удара авто отбросило на обочину — произошел наезд, в результате которого пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, а также 31-летняя женщина — их крестная мать. Тяжелые травмы получили 5-летний мальчик и женщина.

Установлено, что водитель был трезв.

По делу ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Днепре водители Lexus и Mercedes Vito устроили драку со стрельбой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар в Австралии

Масштабные пожары в Австралии: карта возгораний в режиме онлайн

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Рождество Христово

Рождество 2020: поздравления в стихах и открытках

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер