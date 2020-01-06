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Жуткое ДТП на Закарпатье: Volkswagen сбил женщину и двух маленьких детей (фото)
В воскресенье, 5 января, около 20:40 произошло ДТП в селе Приборжавское Иршавского района. За день до этого в Харькове водитель устроил ДТП и напал на полицейских.
Как сообщает Нацполиция Закарпатской области, на месте происшествия сотрудники полиции установили обстоятельства ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat в селе Приборжавском на повороте не справился с управлением, и машина врезалась в бетонную опору. От удара авто отбросило на обочину — произошел наезд, в результате которого пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, а также 31-летняя женщина — их крестная мать. Тяжелые травмы получили 5-летний мальчик и женщина.
Установлено, что водитель был трезв.
По делу ведется следствие.
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