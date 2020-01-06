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Пьяная журналистка вела репортаж с забега трезвости в Беларуси: эпичное видео
В Беларуси журналистка одного из местных телеканалов Елена Козлова оскандалилась, выйдя в прямой эфир в нетрезвом виде. Пикантности этому факту добавило то, что девушка снимала сюжет о «Забеге трезвости». Напомним, на новый год в Хорватии открыли первый музей похмелья.
В кадре телеканала СТВ зафиксировано, как журналист не может собраться с мыслями, читает текст с листочка, в затем и вовсе не может разобрать написанного для нее.
Прямой эфир прервал сам телеканал, заметив неадекватность Козловой.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой алкоголь лучше не пить в новогодние праздники.
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