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Пьяная журналистка вела репортаж с забега трезвости в Беларуси: эпичное видео

13:54 6 января 2020 12
Елена Козлова
Инф. «ФАКТОВ»

В Беларуси журналистка одного из местных телеканалов Елена Козлова оскандалилась, выйдя в прямой эфир в нетрезвом виде. Пикантности этому факту добавило то, что девушка снимала сюжет о «Забеге трезвости». Напомним, на новый год в Хорватии открыли первый музей похмелья.

В кадре телеканала СТВ зафиксировано, как журналист не может собраться с мыслями, читает текст с листочка, в затем и вовсе не может разобрать написанного для нее.

Прямой эфир прервал сам телеканал, заметив неадекватность Козловой.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой алкоголь лучше не пить в новогодние праздники.

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