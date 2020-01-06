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В Украине введут единый экстренный номер 112: зачем он нужен и в каких случаях звонить

14:40 6 января 2020 188
В Украине введут единый экстренный номер 112: зачем он нужен и в каких случаях звонить
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство цифровой информации Украины анонсировало намерение внедрить в 2020 году единый номер экстренной помощи «112». На начальном этапе он появится в нескольких регионах Украины — Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом в Facebook сообщила советник министра цифровой трансформации Яника Мерило. Напомним, словом года в Украине стала «диджитализация».

По ее словам, сначала единым номером свяжут полицию, ГСЧС и «скорую помощь», а в перспективе — газовщиков, «Укравтодор» и другие сервисные службы.

«112″ - это единый номер вызова полиции, пожарной и спасательной службы, скорой помощи и в будущем и других экстренных служб (газ, Укравтодор, городские службы и т. д.)», — написала она.

По словам чиновницы, за основу авторы реформы взяли аналогичную трансформацию экстренных служб в Эстонии.

«Человек набирает номер „112“ и оповещает о происходящем. Оператор „112“ вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу или сразу несколько служб… После принятия вызова программа „112“ за секунды собирает карту происшествия — где человек, требующий помощь, какая служба должна реагировать, где ближайшая бригада. И реагирует ближайшая бригада исходя из категории вызова. Например, если поступает вызов категории „жизнь в опасности“ (D = delta) и ближе бригада скорой, которая уже едет на некритичный вызов (alfa или beta), то ее перенаправляют на вызов критичной категории», — объяснила она преимущество системы.

Благодаря ей в Эстонии в 2019 году полиция успевала на место происшествия в среднем за 12 минут, а «скорая помощь» — за 10 минут.

Появление Службы экстренной помощи «112» уже анонсировали в 2018 году, однако до реализации проекта не дошло.

Напомним, Министерство цифровой трансформации в 2019 году запустило амбициозный проект «Государство в смартфоне», в т. ч. предполагающий обучение компьютерной грамотности пенсионеров.

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