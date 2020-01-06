Происшествия

Хотели спросить «Чей Крым?»: на встрече с российским блогером в Киеве задержали активистов (фото и видео)

Полиция задержала активистов — Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Они пришли на лекцию российского блогера Александры Митрошиной. Ранее певицы Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос: «Чей Крым?».

Как сообщает в Facebook сообщество «Відсіч», блогер Александра Митрошина незаконно посетила Крым. В связи с этим активисты хотели спросить у нее «Чей Крым?», но их задержала полиция.

«Активистов полиция повалила, надела наручники, Леонид вынужден был некоторое время стоять на коленях на улице перед озверелой толпой», — написано в сообщении.

Правоохранители отказались вызвать скорую для оказания помощи избитому Леониду Овчаренко — ее вызвали активисты.

Ранее сообщалось, что в Facebook появился «официальный» аккаунт Сергея Аксенова, так называемого «главы Госсовета» аннексированного Крыма.

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