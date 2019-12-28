Секс, наркотики и политика: самые громкие скандалы 2019 года

Шоу-бизнес

Шоу-бизнес в уходящем году трясло от скандалов. Знаменитости громко разводились, дрались, некоторые позволяли себе выходить на сцену в нетрезвом состоянии и были заподозрены в употреблении наркотиков. Мировой шоу-бизнес гремел сексуальными скандалами.

В Украине одним из самых громких стал скандал вокруг Национального отбора на «Евровидение». Первыми в неприятную историю влипли сестры Анна и Мария Опанасюк. Девушек называли фаворитками конкурса, они имели шансы выиграть отбор. Но все перечеркнуло интервью Роману Скрыпину на канале АТR. Журналист припомнил певицам участие в проекте «Победа одна на всех», несущего идеологию русского мира, а также задал им конкретный вопрос: «Чей Крым?». Сестры Опанасюк, чьи родители занимали высокие посты в аннексированном Крыму, не смогли ответить. На повторный вопрос в финале, Анна и Мария просто расплакались на сцене. Такая позиция возмутила общество и членов жюри. Джамала заявила, что в этом вопросе не может быть неоднозначной позиции.

Далее внимание переключилось на победительницу отбора певицу MARUV, гастролирующую в России. Анна Корсун не собиралась отменять выступления в РФ. После длительных переговоров с национальным вещателем певица отказалась ехать на конкурс в Израиль. Она заявила, что не собирается быть битой на политической арене.

Вслед за MARUV отказались представлять страну и другие артисты. Их возмутил подход организаторов к решению вопроса. Сеть вскипела, представители шоу-бизнеса и общественные деятели назвали отбор позорищем. В итоге Украина в 2019 году пропустила «Евровидение». В нынешнем отборе ввели новые правила, среди них — и запрет на гастроли в РФ. Впрочем, у нас еще ни один отбор не проходил гладко.

Обладательница титула «Мисс Украина» Маргарита Паша из Харькова не успела привыкнуть к короне, как влипла в языковый скандал. Телеведущая Катя Осадчая рассказала, что Паша отказалась давать ей интервью на украинском языке. Маргарита резко ответила в сети, заявив, что имеет право выражать свои мысли на каком угодно языке. Позже она исправила пост, но вскоре она разозлила сеть новым заявлением. На вопрос «чей Крым?» Паша ответила, что полуостров «принадлежит всем людям».

В начале года гастролирующая в России Светлана Лобода закатила скандал по поводу ненадлежащего обслуживания в аэропорту «Шереметьево». Она кричала и материлась из-за того, что ее якобы не забрали у паспортного контроля, и не обеспечили вип-услуги. Служба аэропорта свою вину отрицала.

А летом Светлана попала в неловкую ситуацию в сети. Певица опубликовала фото обнаженной модели, забыв указать, кто изображен на самом деле. Блогерша Nude Yoga Girl жестко отчитала Лободу.

«Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадёт мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала… Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены», — написала в посте Nude Yoga Girl. А Лобода даже не подумала извиниться.

Российский певец Дима Билан нашел в себе силы попросить прощения за пьяную выходку в Самаре. Он вышел на сцену в неадекватном состоянии, несвязно говорил и шатался. После волны возмущения он извинился и позже дал бесплатный концерт на площади, установил детскую площадку и подарил медицинское оборудование в детскую больницу.

А вот Наталья Бочкарева, у которой нашли в трусах вещество, похоже на кокаин, все отрицала. Даже несмотря на то, что в сети опубликовали видео, где она отвечает полиции о показывает пакетик с белым порошком. Актриса на время исчезла, не давала никаких комментариев. Суд наложил на Бочкареву штраф и лишил водительских прав. За хранение запрещенных препаратов ей может грозить реальный тюремный срок. Точка в этом деле еще не поставлена.

В скандал с наркотиками попала и телеведущая Дана Борисова, излечившаяся два с половиной года назад от алкогольной и наркотической зависимости. Спор Борисовой с дочерью закончился вызовом полиции и госпитализацией Полины. Девочка обвинила мать в том, что она вернулась к старым привычкам. Дочь переехала к отцу и отказывается общаться со звездной мамой. Оправдываясь, Дана сдала анализы на содержание запрещенных препаратов в организме. Результат подтвердил, что Борисова не употребляла. Телеведущая объяснила свое неадекватное поведение нервным срывом и отправилась восстанавливать душевное здоровье в Таиланд.

В конце года в России ополчились на знаменитую певицу Софию Ротару, которая после перерыва вновь приняла участие в «Песне года» и концерте «Ретро ФМ». Легендарную артистку обвиняли в том, что она спонсирует войну на Донбассе. Директор Ротару неуверенно оправдывался на росТВ, выступление Софии Михайловне обговаривали даже на уровне Госдумы, предлагали запретить ей участвовать в концертах. Сын звезды Руслан Евдокименко назвал все это бредом. На защиту Ротару выступили многие российские артисты: Николай Басков, Максим Галкин, Лев Лещенко и другие. Зрители тепло приняли Софию Ротару и аплодировали ей стоя.

А мировой шоу-бизнес будоражили скандалы на сексуальной почве. Не утихли обвинения в домогательствах Харви Вайнштейна, как с обвинениями в педофилии обрушились на режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера. Американское издание The Atlantic опубликовало статью, в которой сообщалось, что 53-летний Сингер подвергал сексуальному насилию подростков. И хоть режиссер опроверг обвинения, скандал негативно сказался на его карьере. Ему не дали доснимать «Богемскую рапсодию».

Обвинения в изнасиловании и принуждению к сексуальным отношениям также стоили репутации знаменитому оперному певцу Пласидо Доминго. Он заявил о невиновности и покинул пост руководителя оперы Лос-Анджелеса.

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