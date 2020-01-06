Мир

Модель продает интимные фото, чтобы собрать деньги для жертв лесных пожаров в Австралии

Американская модель Кейлен Уорд решила оригинальным образом оказать помощь пострадавшим от масштабных лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщает УНИАН.

Кейлен Уорд собрала около 350 тысяч долларов для жертв австралийских лесных пожаров. Это удалось благодаря тому, что она отправляла свои интимные фото в обмен на перечисление взносов в благотворительные организации.

О своей затее американская модель сообщила в Twitter. Скандальная идея быстро собрала несколько десятков тысяч ретвитов. Но при этом Instagram заблокировал аккаунт Кейлен Уорд по причине распространения «сексуально агрессивного контента». Девушка обвинения отрицает и обещает продолжать усилия по сбору средств.

Ранее сообщалось, что пожары превратили Австралию в ад — в огне даже увидели «лицо дьявола».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter