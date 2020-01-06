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Модель продает интимные фото, чтобы собрать деньги для жертв лесных пожаров в Австралии

18:42 6 января 2020 32
Кейлен Уорд
Инф. «ФАКТОВ»

Американская модель Кейлен Уорд решила оригинальным образом оказать помощь пострадавшим от масштабных лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщает УНИАН.

Кейлен Уорд собрала около 350 тысяч долларов для жертв австралийских лесных пожаров. Это удалось благодаря тому, что она отправляла свои интимные фото в обмен на перечисление взносов в благотворительные организации.

О своей затее американская модель сообщила в Twitter. Скандальная идея быстро собрала несколько десятков тысяч ретвитов. Но при этом Instagram заблокировал аккаунт Кейлен Уорд по причине распространения «сексуально агрессивного контента». Девушка обвинения отрицает и обещает продолжать усилия по сбору средств.

Ранее сообщалось, что пожары превратили Австралию в ад — в огне даже увидели «лицо дьявола».

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