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Модель продает интимные фото, чтобы собрать деньги для жертв лесных пожаров в Австралии
Американская модель Кейлен Уорд решила оригинальным образом оказать помощь пострадавшим от масштабных лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщает УНИАН.
Кейлен Уорд собрала около 350 тысяч долларов для жертв австралийских лесных пожаров. Это удалось благодаря тому, что она отправляла свои интимные фото в обмен на перечисление взносов в благотворительные организации.
О своей затее американская модель сообщила в Twitter. Скандальная идея быстро собрала несколько десятков тысяч ретвитов. Но при этом Instagram заблокировал аккаунт Кейлен Уорд по причине распространения «сексуально агрессивного контента». Девушка обвинения отрицает и обещает продолжать усилия по сбору средств.
Ранее сообщалось, что пожары превратили Австралию в ад — в огне даже увидели «лицо дьявола».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..