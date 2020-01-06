Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

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В охваченных огнем регионах Австралии выпали долгожданные дожди и температура воздуха, превышавшая отметку в 40 градусов, несколько снизилась. Однако власти предупреждают, что это еще не конец. Ожидается, что пожары вскоре вспыхнут с новой силой. Уже через несколько дней изнуряющая жара снова вернется. Есть также опасения, что пожары в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс могут объединиться в один гигантский «мегапожар».

Между тем, как сообщает Би-би-си, пожары на континенте достигли таких масштабов, что уже начали самостоятельно формировать погоду, которая способствует дальнейшему распространению огня. По данным метеослужбы страны, над охваченной огнем территорией образовалась прослойка низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности на высоту от 10 до 50 километров и разносит их на значительные расстояния.

Шлейф от австралийских пожаров уже достиг территории Новой Зеландии, преодолев почти две тысячи километров.

Охлаждаясь в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний — а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли. Подобное случается во время извержения вулканов, а также при взрыве атомной бомбы.

В огне уже погибли около 500 миллионов животных, включая кенгуру и коал. Зоологи опасаются, что уникальная фауна континента может никогда не восстановиться в прежнем виде. Массово гибнет также домашний скот.

В больших городах сильное задымление воздуха представляет собой угрозу для здоровья людей. В Мельбурне снижена видимость на дорогах, что затрудняет движение транспорта. Закрыта Национальная галерея Австралии в Канберре, а также столичный Австралийский национальный университет.

Число погибших увеличилось до 25 человек. Еще около 30 считаются пропавшими без вести. Сгорели тысячи домов.

Между тем некоторые считают австралийские пожары, самые масштабные в истории страны, сверхъестественным явлением. В сети распространяется фото, на котором пользователи углядели в бушующем огне «лицо дьявола».

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