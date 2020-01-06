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«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

19:21 6 января 2020 700
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Инф. «ФАКТОВ»

В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе горожан 200 тысяч рублей. Об этом в Twitter написал пользователь с ником Vіtаuskаs и опубликовал видео, которое сопроводил таким постом:

«Россию не победить! Русских никто не поставит на колени! Никто, кроме кадыровцев. В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе 200 тыс рублей — крохи из полученной от Москвы ежегодной дани победителям».

В сети пишут, что это «новая- старая мода Москвы» и вспоминают подобные действия Жириновского.

Вместе с тем, лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказывать каждого, кто будет оставлять критические комментарии в социальных сетях. По его словам, критикующие могут остаться с поломанными пальцами и вырванным языком.

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