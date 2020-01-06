«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

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В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе горожан 200 тысяч рублей. Об этом в Twitter написал пользователь с ником Vіtаuskаs и опубликовал видео, которое сопроводил таким постом:
«Россию не победить! Русских никто не поставит на колени! Никто, кроме кадыровцев. В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе 200 тыс рублей — крохи из полученной от Москвы ежегодной дани победителям».
Россию не победить! Русских никто не поставит на колени! Никто, кроме кадыровцев. В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе 200 тыс рублей — крохи из полученной от Москвы ежегодной дани победителям pic.twitter.com/POnbzugUtm— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 6, 2020
В сети пишут, что это «новая- старая мода Москвы» и вспоминают подобные действия Жириновского.
Вместе с тем, лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказывать каждого, кто будет оставлять критические комментарии в социальных сетях. По его словам, критикующие могут остаться с поломанными пальцами и вырванным языком.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».