«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Мир

В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе горожан 200 тысяч рублей. Об этом в Twitter написал пользователь с ником Vіtаuskаs и опубликовал видео, которое сопроводил таким постом:

«Россию не победить! Русских никто не поставит на колени! Никто, кроме кадыровцев. В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе 200 тыс рублей — крохи из полученной от Москвы ежегодной дани победителям».

Россию не победить! Русских никто не поставит на колени! Никто, кроме кадыровцев. В Волгограде сын заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Мухаммед Носаев швырнул толпе 200 тыс рублей — крохи из полученной от Москвы ежегодной дани победителям pic.twitter.com/POnbzugUtm — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 6, 2020

В сети пишут, что это «новая- старая мода Москвы» и вспоминают подобные действия Жириновского.

Вместе с тем, лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказывать каждого, кто будет оставлять критические комментарии в социальных сетях. По его словам, критикующие могут остаться с поломанными пальцами и вырванным языком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter