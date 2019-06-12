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Мир

Кадыров пригрозил ломать пальцы за критику в соцсетях

10:40 12 июня 2019 271
Рамзан Кадыров
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, ранее пригрозивший властям США внесением в «чеченский черный список», пообещал наказать каждого, кто будет оставлять критические комментарии в социальных сетях.

Как сообщает «Кавказский узел», запись видеообращения произошла после волнений из-за установки чеченских знаков на дагестанской территории. «Если вы оскорбляете мою кровь, род, мою семью и народ — это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы и вырвем язык — имейте в виду. Мы ни один провоцирующий комментарий или видео-публикацию не оставим», — заявил Кадыров в завершении своего видеообращения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чеченский лидер Рамзан Кадыров после инаугурации президента Владимира Зенского заявил, что разочарован его речью и что Крым никогда не вернется в Украину

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