- 13:54 Пьяная журналистка вела репортаж с забега трезвости в Беларуси: эпичное видео
- 13:32 «Когда-то уйдет к другой женщине»: Тодоренко поделилась секретами семейной жизни с Топаловым
- 13:32 Жуткое ДТП на Закарпатье: Volkswagen сбил женщину и двух маленьких детей
- 13:22 За новогоднюю неделю в Украине в пожарах погибли 77 человек: шокирующая статистика
- 13:20 На вершинах — до минус 16: в сети показали яркие фото заснеженных Карпат
- 13:18 Встречи с друзьями и новые знакомства: гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака
- 13:13 Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко возглавил словацкий клуб
- 13:07 «Хорошая парочка»: дочь Галкина и Пугачевой рассказала о родителях
- 12:46 Жириновский устроил раздачу денег прямо на Красной площади: сеть взорвало видео
- 12:37 6 января римокатолики отмечают Богоявление: как его принято праздновать
- 12:37 Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола"
- 12:37 "Открыл Facebook и сгорел вместе со всем материком": рассказ очевидца о пожарах в Австралии
Жириновский устроил раздачу денег прямо на Красной площади: сеть взорвало видео
В воскресенье, 5 января, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский прогулялся по Красной площади, где устроил раздачу денег. Ранее Жириновский прибегнул к услугам шамана и «очистился от нечисти» — после завершения обряда политик поблагодарил заклинателя духов и сказал, что почувствовал облегчение.
О перфомансе политика сообщают росСМИ и социальные сети. Видео прогулки Жириновского, на которой он раздает по тысяче рублей:
«Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — проговаривал политик во время раздачи денег.
Комментарии в сети:
Ранее сообщалось, что Жириновский пригрозил, что если вопрос «ЛНР"-"ДНР» не урегулируют по «формуле Штайнмайера», предстоит формула «Молотова-Риббентропа», которая предусматривает ввод российских войск в Киев. Этот комментарий он дал в связи со встречей «нормандской четверки» в Париже.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...