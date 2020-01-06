Жириновский устроил раздачу денег прямо на Красной площади: сеть взорвало видео

Мир

В воскресенье, 5 января, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский прогулялся по Красной площади, где устроил раздачу денег. Ранее Жириновский прибегнул к услугам шамана и «очистился от нечисти» — после завершения обряда политик поблагодарил заклинателя духов и сказал, что почувствовал облегчение.

О перфомансе политика сообщают росСМИ и социальные сети. Видео прогулки Жириновского, на которой он раздает по тысяче рублей:

«Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — проговаривал политик во время раздачи денег.

Комментарии в сети:

Ранее сообщалось, что Жириновский пригрозил, что если вопрос «ЛНР"-"ДНР» не урегулируют по «формуле Штайнмайера», предстоит формула «Молотова-Риббентропа», которая предусматривает ввод российских войск в Киев. Этот комментарий он дал в связи со встречей «нормандской четверки» в Париже.

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