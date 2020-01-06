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Происшествия

Электронный браслет не помог: на Херсонщине разыскивают подозреваемого в убийстве

21:07 6 января 2020 172
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейские Херсонской области разыскивают мужчину, причастного к убийству 22-летнего херсонца.

Как сообщили в областном главке полиции, 26-летнему знакомому убитого было объявлено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании меры ему пресечения в виде содержания под стражей. Но суд отправил возможного убийцу под домашний арест на 60 суток.

В понедельник, 6 января, полиция не обнаружила подозреваемого по месту жительства.

На время домашнего ареста мужчина должен был носить электронный браслет. Сегодня с браслета поступил сигнал о нарушении его ношения. В течение пяти минут следственно-оперативная группа прибыла к дому подозреваемого, но его там не оказалось.

Полиция объявила подозреваемого в розыск. В области созданы поисковые группы, предупреждены все наряды и патрули правоохранителей. О сбежавшем сообщено полиции соседних областей и Госпогранслужбе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о резонансном убийстве в Каховке Херсонской области и протестах жителей, требующих от руководства полиции провести непредвзятое расследование этой трагедии.

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