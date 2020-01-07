Ошибочка вышла: США не планируют выводить войска из Ирака

Мир

Несмотря на попытки Конгресса ограничить полномочия президента США Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана, а также в целом в ближневосточном регионе, Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер.

«Решения покинуть Ирак нет», — приводит его слова агентство Reuters.

Таким образом Эспер комментировал появившуюся ранее информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска с территории Ирака. Агентство ссылалось на некое письмо, переданное штабом операции «Непоколебимая решимость» иракским военным.

«Я не знаю, что это за письмо», — сказал глава Пентагона. «Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка», — подчеркнул он.

С аналогичным заявлением выступил и глава Объединенного комитета начальников генералов Пентагона Марк Милли, назвавший письмо, в котором говорилось о выводе американских войск из Ирака «ошибкой», передает CNN.

Стремясь прояснить путаницу по поводу письма, Милли сказал журналистам: «Это письмо — черновик, оно было ошибкой, оно было без подписи, оно не должно было быть выпущено… плохо сформулировано, подразумевает отзыв, это не то, что происходит», — сообщили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что Международная коалиция против «Исламского государства», возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ситуация на Ближнем Востоке стала весьма тревожной после того, как в ночь на пятницу, 3 января, ВВС США нанесли авиаудар по территории международного аэропорта в Багдаде. Ракеты разорвались недалеко от грузового терминала, при этом погибли от пяти до восьми человек, более десяти получили ранения. Среди погибших называют имя командующего иранскими «Силами аль-Кудс» Касема Сулеймани. Вместе с ним был убит заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандис.

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