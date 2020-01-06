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В США заговорили об ограничении полномочий Трампа по Ирану

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование по резолюции об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана, чей генерал Сулеймани погиб во время авиаудара американских ВВС.

Как сообщает «Голос Америки», текст резолюции планируют внести на этой неделе. «Эта резолюция аналогична резолюции, внесенной сенатором Тимом Кейном в Сенат», — заявила Пелоси и добавила: «Она подтверждает устоявшиеся обязанности Конгресса по надзору, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших мер со стороны Конгресса военные действия администрации в отношении Ирана прекратились в течение 30 дней».

Материал о ситуации, сложившейся после гибели иранского генерала «Шаг к большой войне: что происходит на Ближнем Востоке после ликвидации генерала Сулеймани (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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