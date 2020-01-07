Почистить зубы мгновенно: в Лас-Вегасе представили необычную "зубную щётку для ленивых" (видео)

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В преддверии выставки CES 2020 в Лас-Вегасе, где обычно показывают электронные новинки самого широкого спектра, французская компания FasTeesH представила необычную электрическую зубную щётку под названием Y-Brush.

Об этом пишет техноблог CNET.

Её основное преимущество заключается в том, что она может почистить зубы практически мгновенно.

Издание поясняет, что Y-Brush представляет собой своего рода накладную «челюсть» с щетинками внутрь, что обеспечивает полное покрытие всех зубов разом. Как обещает производитель, такая форма щётки позволяет качественно почистить зубы всего за 10 секунд — по 5 секунд на каждый зубной ряд.

У Y-Brush предусмотрено два размера — для детей и взрослых — и три режима вибрации. От одной подзарядки щётка может работать около месяца. В базовом комплекте она будет стоить 125 долларов, насадки нужно будет приобретать дополнительно по цене 30 долларов каждая.

Как известно, чистка зубов по крайней мере три раза в день может снизить риск сердечной недостаточности более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Южной Кореи. Специалисты пришли к выводу, что такие гигиенические процедуры уменьшают количество бактерий, живущих в полости рта, предотвращая попадание их в кровоток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стартап Effa из Киева стал победителем на конкурсе лучших экологических новинок, представив зубную щетку, ручка которой сделана из бумаги.

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