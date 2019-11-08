Ручка зубной щетки сделана из бумаги: украинцы победили в конкурсе экологических стартапов

Наука и технологии

Эта разработка была признана одной из лучших в области защиты окружающей среды. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянине Максиме Гавриленко, который создает органические очки из кофе.

— Я занимаюсь дизайном гаджетов, и именно это обстоятельство во многом поспособствовало тому, что взялся со своей женой Дарьей Василенко и другом Константином Щербиной за создание зубной щетки, которая бы не загрязняла окружающую среду, — говорит соучредитель стартапа Effa Илья Кирич из Киева. — Поясню свою мысль. Средний срок службы большинства гаджетов — от двух до трех лет. Затем они становятся мусором, зачастую опасным для экологии. А ведь есть много товаров, рассчитанных на использование лишь один раз: одноразовые зубные щетки, бритвы… Это же колоссальный поток пластиковых отходов! Мне пришла идея создать экологически безопасную щетку. Самое доступное и эффективное решение для нее — ручка из плотной бумаги. Как раз когда появился этот замысел, я познакомился с замечательной девушкой Дарьей Василенко. Рассказал ей о проекте экологической щетки, и мы начали заниматься им вместе. А через некоторое время Дарья стала моей женой.

— Как вы создавали прототип экологической щетки?

— Вначале решили изготовить его своими силами. Создали вакуумную пресс-форму для бумаги, получили первые образцы. Они нас разочаровали. Стало ясно, что нужно задействовать заводские прессы, и мы занялись поиском предприятия в Китае, которое бы взялось выполнить наш небольшой заказ. Это было непросто, ведь все хотят получать заказы на более-менее крупные партии продукции, а нам было нужно несколько десятков штук. Мы все же нашли завод, который нам их изготовил. Но и на этот раз качество оказалось не совсем таким, как мы рассчитывали. Пришлось доделывать ручки самим. Потом наняли людей, которые соединили ручки со щетиной. Изделия были готовы, и мы могли показать их потенциальным потребителям и инвесторам.

— Стали участвовать в выставках и конкурсах?

— Да, причем на первом же конкурсе экологических стартапов (он проходил в Германии) заняли первое место. Затем участвовали во многих других подобных мероприятиях и каждый раз оказывались в числе победителей. Одна компания, занимающаяся продвижением стартапов, оплатила нам четырехмесячный курс обучения ведению бизнеса. Взамен мы предоставили акции своей будущей компании по производству экологических щеток.

— Бумажная ручка вашей щетки не гнется под воздействием воды?

— Нет, я могу это уверенно утверждать, поскольку уже месяц пользуюсь самой последней модификацией нашей щетки.

— Из чего сделана щетина щетки?

— Из нейлона. При утилизации нашего изделия щетину нужно отделять от ручки и перерабатывать отдельно. Сейчас мы ведем переговоры с одной из шведских компаний о начале массового производства экологических щеток. Рассчитываем прежде всего на рынки США, Западной Европы, развитых стран Азии.

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