Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту США

Украина

В понедельник, 6 января, Владимир Ельченко, назначенный президентом Владимиром Зеленским послом Украины в США, вручил верительные грамоты президенту страны Дональду Трампу. Официальная церемония состоялась в Белом доме, сообщает «Голос Америки».

Теперь Ельченко официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

Вручение верительных грамот посол прокомментировал в сервисе микроблогов Twitter.

«Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран», — написал Ельченко.

Напомним, что Ельченко в 2010—2015 годах был послом Украины в РФ, а с декабря 2015 года являлся постоянным представитель Украины при ООН.

Предшественником Владимира Ельченко на посту посла был Валерий Чалый, которого президент Украины уволил 19 июля. Все это время должность оставалась вакантной.

Ранее посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, поприветствовав такое решение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что будучи представителем Украины в ООН, Владимир Ельченко занимал жесткую позицию по отношению к стране-агрессору. Так, во время заседания Совбеза ООН, которое инициировала Российская Федерация, чтобы повторно обсудить украинский «языковый закон», он поставил на место представителя России, за его слова об «ущемлении» в Украине русскоговорящего населения. Ельченко отметил, что Россия злоупотребила своим правом просить Совбез ООН повторного рассмотрения письма, касающегося украинского языка в Украине.

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