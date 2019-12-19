Зеленский назначил посла Украины в США

Украина

Дипломат Владимир Ельченко, возглавлявший постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций и по совместительству бывший послом в Ямайке, стал Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США.

Соответствующие указы об увольнении и назначении Ельченко подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Еще одним указом постпредом Украины в ООН назначен Сергей Кислица.

Также Владимир Зеленский подписал несколько указов о назначении руководителей дипломатических миссий Украины за рубежом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Габинета председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

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