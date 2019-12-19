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Зеленский назначил посла Украины в США
Дипломат Владимир Ельченко, возглавлявший постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций и по совместительству бывший послом в Ямайке, стал Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США.
Соответствующие указы об увольнении и назначении Ельченко подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Еще одним указом постпредом Украины в ООН назначен Сергей Кислица.
Также Владимир Зеленский подписал несколько указов о назначении руководителей дипломатических миссий Украины за рубежом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Габинета председателем Хмельницкой областной государственной администрации.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.