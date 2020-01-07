Мир

Как на похоронах: рождественское фото Путина вызвало насмешки в сети

В сети высмеяли вид российского президента Владимира Путина, который был в церкви на праздничной службе и стоял в окружении детей, но с очень грустным лицом.

«А что это за грустная бабушка в свитере?» — иронизирует в Twitter интернет-пользователь «Вашингтонский обком».

А что это за грустная бабушка в свитере? pic.twitter.com/p8sXDMkJqy — Вашингтонский Обком (@_Fashington) January 6, 2020

Под этим постом во всю ехидничали комментаторы.

А интернет-пользователь с ником «Водка и мельдоний», иронизируя над тем, что Путина обычно сопровождает массовка из одних и тех же людей, написал: «Вокруг оставили только детей, чтобы вы не искали рыбаков, охотников и заводчан из предыдущих сезонов, а то за… ли уже».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рассказ про отдых Путина в тайге вызвал массу насмешек в соцсетях. Интернет-пользователи интересовались, сколько понадобилось сотрудников ФСО (охраны), чтобы Путин смог спокойно срезать гриб. А художник Сергей Елкин отреагировал на поход Путина и Шойгу в тайгу меткой карикатурой.

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