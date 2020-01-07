Вплоть до применения ядерного оружия: в России заговорили об угрозе новой мировой войны

Мир

Обострение ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации ВВС США иракского генерала Сулеймани может вылиться даже в применение ядерного оружия.

Такую точку зрения в интервью «Апострофу» высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, назвавший ситуацию в регионе «очень опасной» и заявивший, что при определенных условиях в конфликт может быть втянута Россия.

Вспомнив события в Сараево, когда убийство эрцгерцога Фердинанда в 1914 году привело к началу Первой мировой войны, он отметил, что тогда многие не считали это поводом для начала военных действий. «Так и здесь — есть вероятность эскалации. Не значит, что она точно произойдет, но это вероятно. Возникла очень взрывоопасная ситуация, поскольку внутриполитические причины многих потенциальных участников конфликта говорят об их готовности проводить агрессивно-безответственную политику», — отметил он.

По словам эксперта, нынешняя эскалация «носит довольно неприятный характер». «Американские аналитики этого не понимают, но есть возможность втягивания туда России, если конфликт распространится на Сирию и Израиль, а он распространится. То, что эскалация продолжится — это практически точно. Но на каком уровне она остановится и остановится ли — вот это вопрос», — добавил он.

Говоря о возможности применении стратегического оружия, Павел Фельгенгауэр отметил, что «все возможно», добавив, что всегда есть шанс «в точке бифуркации перейти к деэскалации», сделав правильный выбор. «Ситуация очень опасная. И то, что ее недооценивают, — это тоже плохо. Когда боятся, тогда по-другому ведут себя», — отметил военный обозреватель.

По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке носит многосторонний характер: «У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы. У российского — в основном, конечно, экономические. И правительствам обеих стран признавать свою вину по разным причинам очень не хочется, а то и не можется».

Он обратил внимание на раскол элит в Иране, где окончательные приказы отдает «почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого тоже вызывает определенные сомнения». Также, по словам обозревателя, не все хорошо в Израиле, где Биньямин Нетаньяху «боится заговора и боится, что его хотят посадить в тюрьму». «Он готов сделать все что угодно, чтобы стать героем и выиграть выборы 2 марта. Трамп тоже боится, что если он не выиграет выборы, то его посадят», — добавил Павел Фельгенгауэр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование по резолюции об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана. По ее словам, текст документа может быть внесен еще на этой неделе.

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