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В России мать забыла годовалого ребенка на балконе на 5 часов: он замерз насмерть
В Хабаровском крае России мать оставила семимесячного ребенка в коляске на балконе — младенец погиб от переохлаждения. Ранее в российском Уссурийске врач-стоматолог избил маму мальчика, которому не стали оказывать помощь в больнице.
В региональном Минздраве сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось в городе Николаевск-на-Амуре 5 января 2020 года. Тело ребенка нашли «без внешних признаков насильственной смерти». Местная пресса пишет, что против матери мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Говорят, что ребенок провел на морозе порядка пяти часов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Кургане погиб семилетний мальчик: в его руках взорвался мобильный телефон, который ребенок поставил на подзарядку.
Иллюстративное фото из открытых источников.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»