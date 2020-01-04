23.45 / 23.98 26.01 / 26.67
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках: видео шокирующего происшествия в России

11:05 4 января 2020 13
Стоматолог
Инф. «ФАКТОВ»

В России врач стоматологической поликлиники ответил отказом на просьбу помочь маленькому ребенку. Он вел себя достаточно агрессивно, а когда мать мальчика стала записывать происходящее на телефон, избил ее.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Уссурийске, когда женщина с ребенком на руках обратилась в регистратуру городской стоматологической поликлиники. Ее направили к врачу, чтобы тот оказал малышу экстренную помощь. Доктор отказался это сделать. Тогда мать попросила письменного подтверждения этого факта. Мужчина не согласился. Жительница Уссурийска стала снимать все на мобильный телефон. Врач попытался скрыться, а потом рассвирепел.

На видео видно, что женщина попыталась пройти за уходящим врачом в дверь, тогда врач схватил ее за руку с целью отобрать телефон. Стоматолога не смутило даже то, что на руках у матери все время был маленький сын.

«Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия», — сообщили в Минздраве Приморского края.

По данным местных СМИ, у женщины сотрясение головного мозга, сломаны два пальца на правой руке.

Как писали «ФАКТЫ», случаи отказа врачей оказывать помощь больным случаются и в Украине. Так, в Харькове врачи харьковской больницы № 8, куда «скорая» доставила женщину, отказались ее принять и отправили в другое медучреждение. В результате, женщина умерла, так и не дождавшись получения медицинской помощи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева впервые после операции вышла в свет (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер