Стоматолог избил женщину с ребенком на руках: видео шокирующего происшествия в России

Мир

В России врач стоматологической поликлиники ответил отказом на просьбу помочь маленькому ребенку. Он вел себя достаточно агрессивно, а когда мать мальчика стала записывать происходящее на телефон, избил ее.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Уссурийске, когда женщина с ребенком на руках обратилась в регистратуру городской стоматологической поликлиники. Ее направили к врачу, чтобы тот оказал малышу экстренную помощь. Доктор отказался это сделать. Тогда мать попросила письменного подтверждения этого факта. Мужчина не согласился. Жительница Уссурийска стала снимать все на мобильный телефон. Врач попытался скрыться, а потом рассвирепел.

На видео видно, что женщина попыталась пройти за уходящим врачом в дверь, тогда врач схватил ее за руку с целью отобрать телефон. Стоматолога не смутило даже то, что на руках у матери все время был маленький сын.

«Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия», — сообщили в Минздраве Приморского края.

По данным местных СМИ, у женщины сотрясение головного мозга, сломаны два пальца на правой руке.

Как писали «ФАКТЫ», случаи отказа врачей оказывать помощь больным случаются и в Украине. Так, в Харькове врачи харьковской больницы № 8, куда «скорая» доставила женщину, отказались ее принять и отправили в другое медучреждение. В результате, женщина умерла, так и не дождавшись получения медицинской помощи.

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