Мир

На Рождество в России сгорели восемь человек: первые подробности

В российском Подмосковье во время пожара в бытовках погибли люди, по видимому, строители. Аналогичное ЧП на Рождество случилось и под Одессой, где огонь унес жизни троих человек.

Российские массмедиа дают разное количество погибших — от шести до восьми человек. Трагический инцидент произошел в деревне Нестерово Раменского района Московской области.

Огонь охватил площадь порядка 240 квадратных метров. По предварительным данным, жертвами пожара стали граждане Республики Таджикистан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Мурманске горел печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов». Во время ЧП, которое сняли не видео, не обошлось без пострадавших.

Иллюстративное фото.

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