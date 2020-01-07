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На Рождество в России сгорели восемь человек: первые подробности
В российском Подмосковье во время пожара в бытовках погибли люди, по видимому, строители. Аналогичное ЧП на Рождество случилось и под Одессой, где огонь унес жизни троих человек.
Российские массмедиа дают разное количество погибших — от шести до восьми человек. Трагический инцидент произошел в деревне Нестерово Раменского района Московской области.
Огонь охватил площадь порядка 240 квадратных метров. По предварительным данным, жертвами пожара стали граждане Республики Таджикистан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Мурманске горел печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов». Во время ЧП, которое сняли не видео, не обошлось без пострадавших.
Иллюстративное фото.
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Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!