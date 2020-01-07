Украина

Под Одессой сгорел строительный вагончик с людьми: много жертв

Рано утром во вторник, 7 января, в Одесской области во время пожара в строительном вагончике погибли три человека. Ранее в Тернопольской области во время пожара пострадали восемь детей.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в поселке городского типа Черноморское Лиманского района. Спасатели ликвидировали возгорание к 6:37. Причины чрезвычайного происшествия выясняются. Огонь также уничтожил имущество на площади около 10 квадратных метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за новогоднюю неделю в Украине зафиксировано более тысячи пожаров, во время которых погибли 77 человек.

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