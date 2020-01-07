Чемпион мира и легенда итальянской «Ромы» завершил карьеру (фото, видео)

Спорт

36-летний итальянский футболист Даниеле Де Росси официально объявил о том, что завершает игровую карьеру.

«У меня нет никаких травм или серьезных проблем. Просто я чувствую, что нужно вернуться к семье. Я очень скучаю по дочке, а она по мне. Я принял это решение, и оно окончательное. Все хотели меня переубедить, но я решил так, в этом нет ничего странного. Я играл против лучших в мире и мне удалось построить карьеру, о которой можно только мечтать. Я реально счастливый человек, поскольку играл в двух командах, которые действительно люблю», — признался на прощальной пресс-конференции футболист.

Добавим, что Де Росси — воспитанник «Ромы». В составе «волков» полузащитник провел практически всю свою карьеру, дебютировав в октябре 2001-го в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» (1:1). На его счету 616 матчей за «Рому», вместе с которой стал дважды обладателем Кубка (2007, 2008) и один раз Суперкубка Италии (2007), и это второй показатель после другой легенды римлян Франческо Тотти (786 игр с 1993-го по 2017-й). Последние полгода провел в аренде в аргентинском «Бока Хуниорс», где из-за череды травм провел всего 7 матчей.

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В составе сборной Италии провел 117 матчей (четвертый показатель в истории «Скуадры Адзурры» после Джанлуиджи Буффона, Фабио Каннаваро и Паоло Мальдини), с которой стал чемпионом мира в 2006 году. Также в коллекции Даниеле звания вице-чемпиона Европы (2012), чемпиона мира U-21 в составе молодежной сборной (2004) и «бронза» Олимпиады-2004 в Афинах.

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