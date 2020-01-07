Политика

За НАТО и против Путина: журналист указал на поразительную ситуацию в Украине

Русское лобби в Украине неуклонно умирает. Это убедительно доказали последние парламентские выборы. Ранее соцопрос показал неожиданные предпочтения украинцев в выборе политика года.

Журналист Петр Шуклинов в своем Facebook проанализировал предпочтения политических сил, избранных в Верховную раду. Здесь пророссийская ОПЗЖ получила всего 11%.

Отношение к Путину. 72% украинцев его терпеть не могут. Президента РФ любит лишь избиратель Медведчука (62% поддерживает). «Но даже среди них 38% считают Путина чертом», — пишет Шуклинов.

Отношение к России. Считают ее страной-агрессором 70% населения Украины. Не считают — избиратели Медведчука (66%), но даже среди них русских называют агрессором 22%.

Отношение к Донецку. Большинство украинцев хочет заморозить войну (38%), бить русских дальше (16%) или вообще отделить оккупированные территории (8%).

Даже среди избирателей Медведчука 34% хотят заморозки, — утверждает Шуклинов.

Евросоюз. За то, чтобы стать частью ЕС — 60%, против — 22%. Среди сторонников Евросоюза также 22% избирателей Медведчука.

НАТО. За то, чтобы стать частью европейской системы коллективной безопасности — 52% украинцев, против — 30%.

«Кто на референдуме проголосует против НАТО? Избиратель Медведчука (74%). Но даже среди них 10% проголосуют «за», — отмечает Шуклинов.

По словам журналиста, за время после выборов рейтинг ОПЗЖ упал на 2%. Причем даже среди избирателей этой политсилы 20% за ЕС, 10% за НАТО, 38% против Путина. То есть реальная квота «за Россию» меньше 10%.

Итоговый политпортрет Украины: за ЕС/НАТО и против России/Путина.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не смогло назвать главное политическое событие 2019 года.

Фото: День

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