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Украина

Украинцы считают Зеленского политиком года, а вот на втором месте — настоящий сюрприз

11:59 23 декабря 2019 161
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Владимир Зеленский возглавил два рейтинга самых влиятельных лиц, президент Украины был назван политиком 2019 года.

Такие данные социсследований обнародовал «Рейтинг», эксперты которого провели соответствующий опрос 13−17 декабря.

Так, Зеленский, занявший первое место, набрал 47 процентов голосов респондентов. На втором месте — представитель «Оппозиционного блока — За життя» Юрий Бойко, которому отдали свои голоса 10 процентов участников опроса. Тройку лидером с отставанием в один процент голосов замыкает спикер парламента Дмитрий Разумков.

В опросе приняли участие украинцы в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Рейтинге» утверждают, что в декабре уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства — уменьшился с 33 до 25%.

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