Мир

Мощное землетрясение произошло в Пуэрто-Рико: фото и видео последствий

Во время землетрясения в Пуэрто-Рико магнитудой 5,8 в стране были разрушены дома, а также достопримечательность — природная арка Пунта Вентана. Ранее землетрясение с магнитудой 5,1 серьезно «потрясло» Балканы.

Об ситуации в Пуэрто-Рико рассказывают в социальных сетях метеорологи.

[GUAYANILLA] Desaparece la ventana natural en Punta Ventana, Guayanilla. pic.twitter.com/IN0LI7XuKK — UPRM Meteorological Laboratory (@UPRMetLab) January 6, 2020

Также сообщается о разрушении домов в городе Гуаника.

В некоторых района страны были отключения электроэнергии. На данный момент не известно, повлекло ли землетрясение человеческие жертвы.

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