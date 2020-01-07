- 13:28 Названа дата и место следующего боя Усика
- 13:27 Мощное землетрясение произошло в Пуэрто-Рико: фото и видео последствий
- 13:27 За НАТО и против Путина: журналист указал на поразительную ситуацию в Украине
- 13:21 У кого будет шанс добиться успеха: гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака
- 13:13 Появилось фото с места смертельного пожара под Одессой
- 12:47 В ответ на убийство Сулеймани Иран признал Пентагон террористической организацией
- 12:45 Кинопремьеры недели: «Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим и «Под водой» с Кристен Стюарт
- 12:33 В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек
- 12:20 Унижал украинцев: пассажиры маршрутки утихомирили дебошира
- 11:51 На Рождество в России сгорели восемь человек: первые подробности
- 11:37 Пригласил в гости: в селе под Одессой мужчину подозревают в изнасиловании школьницы
- 11:30 Пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев на Донбассе
Мощное землетрясение произошло в Пуэрто-Рико: фото и видео последствий
Во время землетрясения в Пуэрто-Рико магнитудой 5,8 в стране были разрушены дома, а также достопримечательность — природная арка Пунта Вентана. Ранее землетрясение с магнитудой 5,1 серьезно «потрясло» Балканы.
Об ситуации в Пуэрто-Рико рассказывают в социальных сетях метеорологи.
[GUAYANILLA] Desaparece la ventana natural en Punta Ventana, Guayanilla. pic.twitter.com/IN0LI7XuKK— UPRM Meteorological Laboratory (@UPRMetLab) January 6, 2020
Также сообщается о разрушении домов в городе Гуаника.
В некоторых района страны были отключения электроэнергии. На данный момент не известно, повлекло ли землетрясение человеческие жертвы.
Эксклюзивный материал «Землетрясения и извержения вулканов: что ждет Землю в злой месяц январь» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!