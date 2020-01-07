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Мощное землетрясение произошло в Пуэрто-Рико: фото и видео последствий

13:27 7 января 2020 74
Землетрясение в Пуэрто-Рико
Инф. «ФАКТОВ»

Во время землетрясения в Пуэрто-Рико магнитудой 5,8 в стране были разрушены дома, а также достопримечательность — природная арка Пунта Вентана. Ранее землетрясение с магнитудой 5,1 серьезно «потрясло» Балканы.

Об ситуации в Пуэрто-Рико рассказывают в социальных сетях метеорологи.

Также сообщается о разрушении домов в городе Гуаника.

В некоторых района страны были отключения электроэнергии. На данный момент не известно, повлекло ли землетрясение человеческие жертвы.

Эксклюзивный материал «Землетрясения и извержения вулканов: что ждет Землю в злой месяц январь» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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