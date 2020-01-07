Мир

Илон Маск вывел на орбиту рекордное количество спутников и приблизился к созданию глобального интернета

Во вторник, 7 января, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, вывела на околоземную орбиту партию из 60 мини-спутников для развертывания глобальной интернет-сети Starlink. Ранее на видео попал момента того, как космический корабль Маска разорвало при тестировании.

ТСН.ua сообщает, что ракету запустили с космодрома NASA на мысе Канаверал в США. Причем первая ступень Falcon 9 использовалась при запуске уже в четвертый раз.

Спутники вывели на орбиту высотой 290 километров, затем они поднимутся на более высокую орбиту.

Это уже третья успешно выведенная на орбиту партия интернет-спутников Starlink. Всего в планах SpaceX вывести на орбиту 12 тысяч спутников — они должны обеспечить людей в любой части Земли доступом к скоростному интернету.

По словам Илона Маска, для минимального покрытия требуется 360 аппаратов. Половина из них уже находится на орбите.

Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Журналист Юрий Бутусов отметил в своем Facebook, что Илон Маск «сделал еще один гигантский прыжок к своей сверхцели — мировому господству в сфере мобильной связи и интернета».

Ранее сообщалось, что Илон Макс представил электромобиль для Марса.

Фото: SpaceX

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