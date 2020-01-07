Журналисты опубликовали список граждан, которых Украина выдала боевикам «ДНР»-«ЛНР»

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Вскоре после обмена пленными представительница Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что Украина была вынуждена отправить в ОРДЛО беркутовцев и харьковских подрывников.
«Слідство.Инфо» получило список тех, кого отправили на обмен. Кроме боевиков и предателей Украины, в перечне также немало лиц с уголовными преступлениями — эти люди не имеют отношения к войне.
В списке указано, что для обмена с фейковыми республиками включили Эдуарда Бондаренко и Сергея Пастухова. Они обвинялись в убийстве полковника СБУ, контрразведчика Александра Хараберюша. Его взорвали в автомобиле в Мариуполе в 2017 году.
Обменяли также Аббасова Рустама Нуридин Оглы и Петрикова Сергея Андреевича, которых судили за подготовку террористического акта в Мариуполе.
В списке обмененных лиц есть и харьковская террористка Марина Ковтун, которая организовала взрыв в харьковском рок-клубе «Стена», при этом пострадало 13 человек.
В перечень был включен также Вячеслав Чумак — он, по версии правоохранителей, совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.
Подрывники харьковского «Марша Достоинства» 22 февраля 2015 года Владимир Николаевич Дворников, Сергей Александрович Башлыков и Виктор Викторович Тетюцкий тоже поехали на обмен. Тогда в результате взрыва погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний и правоохранитель.
Отправились на обмен и так называемые «харьковские партизаны» Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко — они были признаны виновными в семи террористических актах.
Обменяла Украины также Екатерину Фотьеву, Александра Шевцова, Игоря Удовенко и Евгения Подмазку — они обвиняются в 14 терактах в Одессе.
Отправлен на обмен и Николай Рубан — террорист, который подорвал украинских бойцов при помощи заминированной банки с медом.
В списке на обмен указаны 17 иностранцев, 14 россиян, два белоруса и бразилец. Получено официальное подтверждение по обмену половины из них.
Александр Рысенко из Харьковского антикоррупционного центра опубликовал список из 44 обменянных.
Ранее сообщалось, что согласуются очередные списки на обмен пленными.
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